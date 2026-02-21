İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Almaniyada təxminən 30 min iş yerinin ixtisarı gözlənilir

    Digər ölkələr
    • 21 fevral, 2026
    • 01:27
    Almaniyada təxminən 30 min iş yerinin ixtisarı gözlənilir

    Mürəkkəb iqtisadi vəziyyət və struktur dəyişiklikləri səbəbindən Bavariyada metal emalı və elektrotexnika sənayesində təxminən 30 min iş yeri ixtisar edilə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Die Zeit" qəzeti "IG Metall" Həmkarlar İttifaqına istinadən məlumat yayıb.

    Təşkilatın regional bölməsinin rəhbəri Horst Ot qeyd edib ki, Bavariyada fəaliyyət göstərən şirkətlər 32 min iş yerinin ixtisarına başlayıb və ya bu barədə elan veriblər. Yalnız avtomobil sənayesində işdənçıxarmalar müəssisələrin 54 %-nə təsir edəcək.

    Eyni zamanda, cəmi 3 minə yaxın yeni iş yeri yaradılıb. Ot müdafiə sektorunun inkişafının hələlik problemləri həll edə bilməyəcəyini vurğulayıb. Onun qiymətləndirməsinə görə, avtomobil sektorundakı hər 10 işdən çıxarmaya qarşı müdafiə sənayesində cəmi bir yeni iş yeri düşür.

    Bavariya işdən çıxarma ixtisar
    В Германии сообщили об угрозе сокращения около 30 тыс. рабочих мест

    Son xəbərlər

    01:45

    Qızıl yenidən bahalaşır

    Maliyyə
    01:27

    Almaniyada təxminən 30 min iş yerinin ixtisarı gözlənilir

    Digər ölkələr
    00:56

    Pentaqon İranla gərginlik fonunda yüzlərlə hərbçini Qətər və Bəhreyndən çıxarıb

    Digər ölkələr
    00:25

    Zelenski: ABŞ və Rusiya müharibənin başa çatdırılması ilə bağlı eyni mövqedədir

    Digər ölkələr
    23:59

    KİV: Ukrayna Donbasla bağlı son təklifi rədd edib, danışıqlar dalana dirənib

    Digər ölkələr
    23:44
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Meğridə qırğınlar olub, camaatın çoxu Zəngilana qaçıb"

    Daxili siyasət
    23:29

    Almaniya XİN ölkə vətəndaşlarını İranı tərk etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    23:12

    Tramp bütün dünyadan idxala 10 % rüsum tətbiq edəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    23:03

    Macarıstan Aİ-nin Ukraynaya 90 milyard avro ayırmasını bloklama səbəbini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti