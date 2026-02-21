Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Пентагон вывел сотни военных из Катара и Бахрейна на фоне эскалации с Ираном

    21 февраля, 2026
    • 00:54
    Министерство войны США вывело сотни американских военнослужащих с военной базы Аль-Удейд в Катаре и ряда объектов в Бахрейне в рамках превентивных мер безопасности.

    Как передает Report, об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники в оборонных структурах.

    По данным газеты, речь идет о частичной эвакуации персонала на фоне опасений возможных ответных действий со стороны Ирана. В Бахрейне меры затронули в том числе инфраструктуру, связанную с размещением Пятого флота ВМС США.

    В публикации отмечается, что переброска военных носит оборонительный характер и направлена на снижение рисков в случае обострения ситуации в регионе. При этом официальных заявлений Пентагона с подробным разъяснением масштабов операции не приводится.

    База Аль-Удейд считается одним из ключевых военных объектов США на Ближнем Востоке. Она играет важную роль в координации операций американских сил в регионе. Бахрейн, в свою очередь, остается стратегической площадкой для присутствия ВМС США в Персидском заливе.

    Pentaqon İranla gərginlik fonunda yüzlərlə hərbçini Qətər və Bəhreyndən çıxarıb
