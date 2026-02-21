Pentaqon İranla gərginlik fonunda yüzlərlə hərbçini Qətər və Bəhreyndən çıxarıb
ABŞ Müharibə Nazirliyi preventiv təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində yüzlərlə amerikalı hərbçini Qətərdəki "Əl-Udeyd" hərbi bazasından və Bəhreyndəki bir sıra obyektlərdən çıxarıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" nəşri müdafiə strukturlarındakı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Qəzetin məlumatına görə, söhbət İran tərəfindən mümkün cavab hərəkətləri narahatlığı fonunda heyətin qismən təxliyəsindən gedir. Bəhreyndə bu tədbirlər ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Beşinci Donanmasının yerləşməsi ilə bağlı infrastruktura da təsir edib.
Nəşr qeyd edib ki, hərbçilərin yerdəyişməsi müdafiə xarakteri daşıyır və regionda vəziyyətin gərginləşəcəyi halda risklərin azaldılmasına yönəlib. Bununla belə, Pentaqon tərəfindən əməliyyatın miqyası barədə ətraflı izahat verən rəsmi bəyanat hələlik yayılmayıb.
"Əl-Udeyd" bazası ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki əsas hərbi obyektlərindən biri hesab olunur. O, Amerika qüvvələrinin regiondakı əməliyyatlarının əlaqələndirilməsində mühüm rol oynayır. Bəhreyn isə, öz növbəsində, ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Fars körfəzində mövcudluğu üçün strateji meydança olaraq qalır.