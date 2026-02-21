İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Pentaqon İranla gərginlik fonunda yüzlərlə hərbçini Qətər və Bəhreyndən çıxarıb

    Digər ölkələr
    • 21 fevral, 2026
    • 00:56
    Pentaqon İranla gərginlik fonunda yüzlərlə hərbçini Qətər və Bəhreyndən çıxarıb

    ABŞ Müharibə Nazirliyi preventiv təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində yüzlərlə amerikalı hərbçini Qətərdəki "Əl-Udeyd" hərbi bazasından və Bəhreyndəki bir sıra obyektlərdən çıxarıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" nəşri müdafiə strukturlarındakı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Qəzetin məlumatına görə, söhbət İran tərəfindən mümkün cavab hərəkətləri narahatlığı fonunda heyətin qismən təxliyəsindən gedir. Bəhreyndə bu tədbirlər ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Beşinci Donanmasının yerləşməsi ilə bağlı infrastruktura da təsir edib.

    Nəşr qeyd edib ki, hərbçilərin yerdəyişməsi müdafiə xarakteri daşıyır və regionda vəziyyətin gərginləşəcəyi halda risklərin azaldılmasına yönəlib. Bununla belə, Pentaqon tərəfindən əməliyyatın miqyası barədə ətraflı izahat verən rəsmi bəyanat hələlik yayılmayıb.

    "Əl-Udeyd" bazası ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki əsas hərbi obyektlərindən biri hesab olunur. O, Amerika qüvvələrinin regiondakı əməliyyatlarının əlaqələndirilməsində mühüm rol oynayır. Bəhreyn isə, öz növbəsində, ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Fars körfəzində mövcudluğu üçün strateji meydança olaraq qalır.

    Pentaqon ƏL-Udeyd Bəhreyn
    Пентагон вывел сотни военных из Катара и Бахрейна на фоне эскалации с Ираном

    Son xəbərlər

    01:45

    Qızıl yenidən bahalaşır

    Maliyyə
    01:27

    Almaniyada təxminən 30 min iş yerinin ixtisarı gözlənilir

    Digər ölkələr
    00:56

    Pentaqon İranla gərginlik fonunda yüzlərlə hərbçini Qətər və Bəhreyndən çıxarıb

    Digər ölkələr
    00:25

    Zelenski: ABŞ və Rusiya müharibənin başa çatdırılması ilə bağlı eyni mövqedədir

    Digər ölkələr
    23:59

    KİV: Ukrayna Donbasla bağlı son təklifi rədd edib, danışıqlar dalana dirənib

    Digər ölkələr
    23:44
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Meğridə qırğınlar olub, camaatın çoxu Zəngilana qaçıb"

    Daxili siyasət
    23:29

    Almaniya XİN ölkə vətəndaşlarını İranı tərk etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    23:12

    Tramp bütün dünyadan idxala 10 % rüsum tətbiq edəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    23:03

    Macarıstan Aİ-nin Ukraynaya 90 milyard avro ayırmasını bloklama səbəbini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti