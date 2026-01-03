Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Иране продолжаются протесты и задержания участников беспорядков

    В регионе
    • 03 января, 2026
    • 04:21
    В Иране продолжаются протесты и задержания участников беспорядков

    В Иране продолжаются протесты и задержания участников беспорядков.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, в провинциях Илам, Кум и Хузестан неизвестные лица вышли на улицы с огнестрельным и холодным оружием.

    На кадрах, опубликованных агентством Mehr, видно людей в масках с оружием в руках. В Куме участники беспорядков подожгли гражданский автомобиль.

    По данным агентства Fars, вечером 2 января в некоторых районах Тегерана и окрестностей отдельные группы скандировали антиправительственные лозунги и пытались провоцировать прохожих. Вооруженные участники беспорядков продолжают атаки на правительственные здания в нескольких провинциях.

    В городе Шуштар провинции Хузестан полиция задержала группу протестующих, изъяла один пистолет Colt, 12 ножей и один магазин к оружию. Глава полиции провинции Фаршад Каземи отметил, что оперативные действия сотрудников правоохранительных органов позволили идентифицировать и задержать несколько участников беспорядков, и призвал граждан быть бдительными на фоне попыток преступников сеять раздор.

    Иран Протестующие беспорядки
    İranda etirazlar və iğtişaşçıların həbsləri davam edir

    Последние новости

    04:57

    The Guardian: Медобзоры от Google AI Overviews неточны и опасны для человека

    ИКТ
    04:21

    В Иране продолжаются протесты и задержания участников беспорядков

    В регионе
    03:49

    ABC: В горах Аризоны разбился вертолет

    Другие страны
    03:16

    Постпред Ирана при ООН сравнил заявления Трампа с подстрекательством к насилию

    В регионе
    02:40

    Глава NASA анонсировал отправку астронавтов из США в длиннейшее путешествие на Луну

    Другие страны
    02:05
    Видео

    В общежитии в селе Шафаг Бейлаганского района ликвидирован пожар

    Происшествия
    01:52

    Bild: В Германии грабители вынесли из банка ценности на €100 млн

    Другие страны
    01:15
    Фото

    Полиция Азербайджана перешла на усиленный режим службы из-за непогоды

    Происшествия
    00:59

    В Румынии 11 тыс. человек остались без питьевой воды из-за загрязнения источника

    Другие страны
    Лента новостей