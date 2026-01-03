В Иране продолжаются протесты и задержания участников беспорядков.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, в провинциях Илам, Кум и Хузестан неизвестные лица вышли на улицы с огнестрельным и холодным оружием.

На кадрах, опубликованных агентством Mehr, видно людей в масках с оружием в руках. В Куме участники беспорядков подожгли гражданский автомобиль.

По данным агентства Fars, вечером 2 января в некоторых районах Тегерана и окрестностей отдельные группы скандировали антиправительственные лозунги и пытались провоцировать прохожих. Вооруженные участники беспорядков продолжают атаки на правительственные здания в нескольких провинциях.

В городе Шуштар провинции Хузестан полиция задержала группу протестующих, изъяла один пистолет Colt, 12 ножей и один магазин к оружию. Глава полиции провинции Фаршад Каземи отметил, что оперативные действия сотрудников правоохранительных органов позволили идентифицировать и задержать несколько участников беспорядков, и призвал граждан быть бдительными на фоне попыток преступников сеять раздор.