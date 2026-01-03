İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İranda etirazlar və iğtişaşçıların həbsləri davam edir

    Region
    • 03 yanvar, 2026
    • 03:42
    İranda etirazlar və iğtişaşçıların həbsləri davam edir

    İranda etirazlar və iğtişaşçıların həbsləri davam edir.

    "Report"un yerli mətbuata istinadən məlumatına görə, İlam, Qum və Huzistan əyalətlərində naməlum şəxslər küçələrə odlu və soyuq silahlarla çıxıblar.

    "Mehr" agentliyinin yayımladığı görüntülərdə maskalı şəxslərin əllərində silah tutduqları görünür. Qumda iğtişaşçılar mülki avtomobili yandırıblar.

    "Fars" agentliyinin məlumatına görə, yanvar 2-də axşam Tehran və onun bəzi ətraf ərazilərinin ayrı-ayrı qruplar hökumət əleyhinə şüarlar səsləndirərək, yoldan keçənləri təhrik etməyə çalışıblar. Silahlı iğtişaşçılar bir neçə əyalətdə hökumət binalarına hücumları davam etdirirlər.

    Huzistan əyalətinin Şuştar şəhərində polis bir qrup etirazçını saxlayıb və bir ədəd "Colt" tapançası, 12 bıçaq və bir daraq müsadirə edib. Əyalətin polis rəisi Fərşad Kazemi hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarının çevik hərəkətlərinin bir neçə iğtişaşçını müəyyənləşdirməyə və saxlamağa imkan verdiyini qeyd edib, vətəndaşları cinayətkarların nifaq salmaq cəhdləri fonunda ayıq-sayıq olmağa çağırıb.

    İran Etirazlar Həbslər

    Son xəbərlər

    04:17

    İranın BMT-dəki nümayəndəsi Trampın bəyanatlarını zorakılığa təhriklə müqayisə edib

    Region
    03:42

    İranda etirazlar və iğtişaşçıların həbsləri davam edir

    Region
    03:07

    NASA rəhbəri: ABŞ astronavtları Aya ən uzun səyahət edəcəklər

    Digər ölkələr
    02:39

    KİV: Almaniyada bankdan 100 milyon avro dəyərində qiymətli əşyalar oğurlanıb

    Digər ölkələr
    02:18

    Rumıniyada 11 min nəfər içməli susuz qalıb

    Digər ölkələr
    01:43
    Video

    Beyləqanda yataqxanada yanğın olub

    Hadisə
    01:28

    KİV: Anjelina Coli "Rəfah" nəzarət-buraxılış məntəqəsinə gedib

    Digər ölkələr
    01:03
    Foto
    Video

    DİN: Dağlıq ərazilərdə, magistrallarda gücləndirilmiş xidmət təşkil olunub

    Hadisə
    00:47

    CKŞ-nin rəhbəri: Cənubi Yəmənin müstəqilliyi ilə bağlı referendum keçiriləcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti