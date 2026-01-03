В общежитии в селе Шафаг Бейлаганского района ликвидирован пожар

На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возгорании в общежитии, расположенном в селе Шафаг Бейлаганского района.

Как сообщили Report в МЧС, на место происшествия были незамедлительно направлены силы Районной пожарной службы Бейлагана.

Благодаря своевременным и необходимым мерам пожар на втором этаже двухэтажного здания был оперативно ликвидирован, не дав пламени возможности распространиться на другие помещения.

Жертв и пострадавших нет.