В общежитии в селе Шафаг Бейлаганского района ликвидирован пожар
Происшествия
- 03 января, 2026
- 02:05
На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возгорании в общежитии, расположенном в селе Шафаг Бейлаганского района.
Как сообщили Report в МЧС, на место происшествия были незамедлительно направлены силы Районной пожарной службы Бейлагана.
Благодаря своевременным и необходимым мерам пожар на втором этаже двухэтажного здания был оперативно ликвидирован, не дав пламени возможности распространиться на другие помещения.
Жертв и пострадавших нет.
