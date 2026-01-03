Beyləqanda yataqxanada yanğın olub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Hadisə
    • 03 yanvar, 2026
    • 01:43
    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Beyləqan rayonunun Şəfəq qəsəbəsində yerləşən yataqxana binasında yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub

    FHN-dən "Report"a bildirilib ki, məlumatla əlaqədar dərhal nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Beyləqan rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub.

    Əməliyyat şəraitinə uyğun olaraq həyata keçirilmiş zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində ikimərtəbəli yataqxana binasının ikinci mərtəbəsində yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

    Xəsarət alan olmayıb.

    Beyləqan yataqxana yanğın
    Video
    В общежитии в селе Шафаг Бейлаганского района ликвидирован пожар

