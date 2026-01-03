ABC: В горах Аризоны разбился вертолет
- 03 января, 2026
- 03:49
Частный вертолет потерпел крушение в горах возле американского города Финикс (штат Аризона).
Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News.
Инцидент произошел примерно в 11:00 по местному времени. На борту находились четыре человека, информации об их состоянии пока нет. Экстренные службы пытаются добраться до места аварии.
Расследованием будет заниматься национальный совет по безопасности на транспорте.
