ABC: В горах Аризоны разбился вертолет

    Частный вертолет потерпел крушение в горах возле американского города Финикс (штат Аризона).

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News.

    Инцидент произошел примерно в 11:00 по местному времени. На борту находились четыре человека, информации об их состоянии пока нет. Экстренные службы пытаются добраться до места аварии.

    Расследованием будет заниматься национальный совет по безопасности на транспорте.

