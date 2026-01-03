ABC: В горах Аризоны разбился вертолет

Частный вертолет потерпел крушение в горах возле американского города Финикс (штат Аризона).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News.

Инцидент произошел примерно в 11:00 по местному времени. На борту находились четыре человека, информации об их состоянии пока нет. Экстренные службы пытаются добраться до места аварии.

Расследованием будет заниматься национальный совет по безопасности на транспорте.