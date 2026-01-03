KİV: Arizonanın dağlıq ərazisində helikopter qəzaya uğrayıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Digər ölkələr
    • 03 yanvar, 2026
    • 04:38
    Özəl helikopter ABŞ-nin Arizona ştatının Finiks şəhəri yaxınlığındakı dağlıq ərazidə qəzaya uğrayıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "ABC News" məlumat yayıb.

    Hadisə yerli vaxtla təxminən saat 11:00-da baş verib. Təyyarədə dörd nəfər olub, lakin onların aqibəti məlum deyil.

    Təcili yardım xidmətləri hadisə yerinə çatmağa çalışır.

    Hadisəni Nəqliyyatda Təhlükəsizlik Milli Şurası araşdıracaq.

    ABŞ Helikopter qəzası arizona
