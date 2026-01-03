KİV: Arizonanın dağlıq ərazisində helikopter qəzaya uğrayıb
Digər ölkələr
- 03 yanvar, 2026
- 04:38
Özəl helikopter ABŞ-nin Arizona ştatının Finiks şəhəri yaxınlığındakı dağlıq ərazidə qəzaya uğrayıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə "ABC News" məlumat yayıb.
Hadisə yerli vaxtla təxminən saat 11:00-da baş verib. Təyyarədə dörd nəfər olub, lakin onların aqibəti məlum deyil.
Təcili yardım xidmətləri hadisə yerinə çatmağa çalışır.
Hadisəni Nəqliyyatda Təhlükəsizlik Milli Şurası araşdıracaq.
