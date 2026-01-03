"Şarlotta" "Aston Villa"nın futbolçusu Harvi Elliottla maraqlanır
Futbol
- 03 yanvar, 2026
- 06:19
MLS klubu "Şarlotta" "Aston Villa"nın yarımmüdafiəçisi Harvi Elliottla maraqlanır.
"Report" insayder Fabrisio Romanoya istinadən xəbər verir ki, Amerika klubu oyunçu üçün icarə təklifi hazırlayır. Lakin Elliott hazırda belə seçimlə maraqlanmır və karyerasının bu mərhələsində MLS-ə keçməyi düşünmür.
İngilis oyunçu cari mövsüm bütün yarışlarda "Aston Villa"nı heyətində yeddi oyunda iştirak edib və bir qol vurub.
Harvi Elliott 2025-ci ilin yayında "Liverpul"dan icarə əsasında Birmingem klubuna keçib. Onun müqaviləsi 20 iyun 2026-cı ilə qədərdir.
Son xəbərlər
06:19
"Şarlotta" "Aston Villa"nın futbolçusu Harvi Elliottla maraqlanırFutbol
05:54
İranın Qum əyalətində terror aktına cəhd olubRegion
05:21
KİV: "Google"nin süni intellekt icmalları insanlar üçün qeyri-dəqiq və təhlükəlidirİKT
04:38
KİV: Arizonanın dağlıq ərazisində helikopter qəzaya uğrayıbDigər ölkələr
04:17
İranın BMT-dəki nümayəndəsi Trampın bəyanatlarını zorakılığa təhriklə müqayisə edibRegion
03:42
İranda etirazlar və iğtişaşçıların həbsləri davam edirRegion
03:07
NASA rəhbəri: ABŞ astronavtları Aya ən uzun səyahət edəcəklərDigər ölkələr
02:39
KİV: Almaniyada bankdan 100 milyon avro dəyərində qiymətli əşyalar oğurlanıbDigər ölkələr
02:18