İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Şarlotta" "Aston Villa"nın futbolçusu Harvi Elliottla maraqlanır

    Futbol
    • 03 yanvar, 2026
    • 06:19
    Şarlotta Aston Villanın futbolçusu Harvi Elliottla maraqlanır

    MLS klubu "Şarlotta" "Aston Villa"nın yarımmüdafiəçisi Harvi Elliottla maraqlanır.

    "Report" insayder Fabrisio Romanoya istinadən xəbər verir ki, Amerika klubu oyunçu üçün icarə təklifi hazırlayır. Lakin Elliott hazırda belə seçimlə maraqlanmır və karyerasının bu mərhələsində MLS-ə keçməyi düşünmür.

    İngilis oyunçu cari mövsüm bütün yarışlarda "Aston Villa"nı heyətində yeddi oyunda iştirak edib və bir qol vurub.

    Harvi Elliott 2025-ci ilin yayında "Liverpul"dan icarə əsasında Birmingem klubuna keçib. Onun müqaviləsi 20 iyun 2026-cı ilə qədərdir.

    "Şarlotta" "Aston Villa" Harvi Elliott
    "Шарлотт" проявляет интерес к игроку "Астон Виллы" Харви Эллиотту

    Son xəbərlər

    06:19

    "Şarlotta" "Aston Villa"nın futbolçusu Harvi Elliottla maraqlanır

    Futbol
    05:54

    İranın Qum əyalətində terror aktına cəhd olub

    Region
    05:21

    KİV: "Google"nin süni intellekt icmalları insanlar üçün qeyri-dəqiq və təhlükəlidir

    İKT
    04:38

    KİV: Arizonanın dağlıq ərazisində helikopter qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    04:17

    İranın BMT-dəki nümayəndəsi Trampın bəyanatlarını zorakılığa təhriklə müqayisə edib

    Region
    03:42

    İranda etirazlar və iğtişaşçıların həbsləri davam edir

    Region
    03:07

    NASA rəhbəri: ABŞ astronavtları Aya ən uzun səyahət edəcəklər

    Digər ölkələr
    02:39

    KİV: Almaniyada bankdan 100 milyon avro dəyərində qiymətli əşyalar oğurlanıb

    Digər ölkələr
    02:18

    Rumıniyada 11 min nəfər içməli susuz qalıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti