    "Шарлотт" проявляет интерес к игроку "Астон Виллы" Харви Эллиотту

    "Шарлотт" проявляет интерес к игроку "Астон Виллы" Харви Эллиотту

    Футбол
    • 03 января, 2026
    • 05:18
    Шарлотт проявляет интерес к игроку Астон Виллы Харви Эллиотту

    Футбольный клуб "Шарлотт" из МЛС проявляет интерес к полузащитнику "Астон Виллы" Харви Эллиотту.

    Как передает Report со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, американский клуб готовит предложение по аренде игрока, однако сам Эллиотт на данный момент не заинтересован в таком варианте и не рассматривает переезд в МЛС на текущем этапе карьеры.

    В нынешнем сезоне англичанин провел за "Астон Виллу" семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

    Харви Эллиотт перешел в бирмингемский клуб на правах аренды из "Ливерпуля" летом 2025 года. Его контракт рассчитан до 20 июня 2026 года.

    "Шарлотт" "Астон Вилла" Харви Эллиотт футбол
    "Şarlotta" "Aston Villa"nın futbolçusu Harvi Elliottla maraqlanır

