"Шарлотт" проявляет интерес к игроку "Астон Виллы" Харви Эллиотту

Футбольный клуб "Шарлотт" из МЛС проявляет интерес к полузащитнику "Астон Виллы" Харви Эллиотту.

Как передает Report со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, американский клуб готовит предложение по аренде игрока, однако сам Эллиотт на данный момент не заинтересован в таком варианте и не рассматривает переезд в МЛС на текущем этапе карьеры.

В нынешнем сезоне англичанин провел за "Астон Виллу" семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Харви Эллиотт перешел в бирмингемский клуб на правах аренды из "Ливерпуля" летом 2025 года. Его контракт рассчитан до 20 июня 2026 года.