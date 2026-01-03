"Шарлотт" проявляет интерес к игроку "Астон Виллы" Харви Эллиотту
Футбол
- 03 января, 2026
- 05:18
Футбольный клуб "Шарлотт" из МЛС проявляет интерес к полузащитнику "Астон Виллы" Харви Эллиотту.
Как передает Report со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, американский клуб готовит предложение по аренде игрока, однако сам Эллиотт на данный момент не заинтересован в таком варианте и не рассматривает переезд в МЛС на текущем этапе карьеры.
В нынешнем сезоне англичанин провел за "Астон Виллу" семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.
Харви Эллиотт перешел в бирмингемский клуб на правах аренды из "Ливерпуля" летом 2025 года. Его контракт рассчитан до 20 июня 2026 года.
Последние новости
06:25
СМИ: В ДТП с грузовиком в Бразилии погибли 11 человекДругие страны
05:46
В центральном Иране боевик погиб при попытке совершить терактВ регионе
05:18
"Шарлотт" проявляет интерес к игроку "Астон Виллы" Харви ЭллиоттуФутбол
04:57
The Guardian: Медобзоры от Google AI Overviews неточны и опасны для человекаИКТ
04:21
В Иране продолжаются протесты и задержания участников беспорядковВ регионе
03:49
ABC: В горах Аризоны разбился вертолетДругие страны
03:16
Постпред Ирана при ООН сравнил заявления Трампа с подстрекательством к насилиюВ регионе
02:40
Глава NASA анонсировал отправку астронавтов из США в длиннейшее путешествие на ЛунуДругие страны
02:05
Видео