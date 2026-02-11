Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Посольство: Проекция флага США на Центре Гейдара Алиева - символ партнерства

    Внешняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 16:17
    Посольство: Проекция флага США на Центре Гейдара Алиева - символ партнерства

    Центр Гейдара Алиева подсвечен цветами флага США в честь находящегося с официальным визитом в Азербайджане вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации в посольства США в Азербайджане в соцсети "X".

    "Этот прекрасный жест отражает сильный и развивающийся характер американо-азербайджанского партнерства и является мощным символом нашей дружбы, сотрудничества, а также нашей приверженности ради более светлого будущего и взаимного процветания", - отмечается в публикации.

