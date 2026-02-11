İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Səfirlik: Heydər Əliyev Mərkəzinin ABŞ bayrağı ilə proyeksiyası tərəfdaşlığın güclü xarakterini əks etdirir

    Xarici siyasət
    • 11 fevral, 2026
    • 16:03
    Səfirlik: Heydər Əliyev Mərkəzinin ABŞ bayrağı ilə proyeksiyası tərəfdaşlığın güclü xarakterini əks etdirir

    Heydər Əliyev Mərkəzi Azərbaycanda səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vitse-prezidenti Cey Di Vensin şərəfinə ABŞ bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.

    "Bu gözəl jest ABŞ–Azərbaycan tərəfdaşlığının güclü və inkişaf edən xarakterini əks etdirir və dostluğumuzun, əməkdaşlığımızın, eləcə də daha parlaq gələcək və qarşılıqlı rifah naminə ortaq öhdəliyimizin güclü simvoludur", - deyə paylaşımda qeyd edilib.

    ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri Heydər Əliyev Mərkəzi​​​​​​​ ABŞ
    Посольство: Проекция флага США на Центре Гейдара Алиева - символ партнерства
    Embassy: US flag illumination in Heydar Aliyev Center symbolizes partnership

