Гурбан Исмаилов: Писатели не имеют права критиковать актеров, если сами не ходят в театр

Если писатели игнорируют театральные постановки, то они лишаются морального права обвинять актеров в отсутствии интереса к литературе.

Об этом в интервью Report заявил народный артист Гурбан Исмаилов.

Он подчеркнул, что культурный обмен должен быть двусторонним: "Если кто-либо из писателей упрекает меня в том, что я не читаю книги, у артиста всегда готов встречный вопрос: а почему эти авторы сами не посещают театр?"

Предположим, что писатель и драматург Ильгар Фахми ставит какое-то произведение на сцене. Он приглашает своих друзей по перу, и они, конечно, приходят - по приглашению. Но приходят ли они в другое время, готовы ли они пожертвовать скромной суммой в 5 манатов ради искусства? Нет. В таком случае, возникает логичный вопрос: почему я должен тратить свои 5 манатов на покупку твоей книги?".

По словам Исмаилова, эта проблема касается не только писателей: "Возьмём, к примеру, художников. Если разговор заходит о взаимных обвинениях, то у нас тоже есть чем ответить. Как художник, не посещающий спектакли, может упрекать меня в том, что я не хожу на его выставки?".

Народный артист также добавил, что актеры по роду своей деятельности читают значительно больше, чем принято думать: "Разве произведения, которые мы играем, - это не чтение? Актерское сообщество волей-неволей является читающим, поэтому нельзя навешивать на нас ярлык, что мы не читаем книги".

