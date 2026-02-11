Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внутренняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 16:09
    ОЗА призвала комиссара СЕ поддержать право азербайджанцев на возвращение в Армению

    Община Западного Азербайджана (ОЗА) призвала комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О'Флаэрти выступить с публичным заявлением в поддержку права азербайджанцев на возвращение в Армению.

    Как сообщает Report, община распространила соответствующее заявление.

    В заявлении отмечается, что в информации о визите О'Флаэрти в Армению особо подчеркивалось право на возвращение армян, добровольно покинувших Карабахский регион Азербайджана.

    "ОЗА ранее неоднократно обращалось к различным институтам Совета Европы, однако по вопросу возвращения азербайджанцев на исторические земли их позиция так и не была обозначена. ОЗА призывает комиссара Совета Европы по правам человека не повторять ошибок своих предшественников, а также Парламентской ассамблеи Совета Европы, отказаться от политики избирательного подхода к вопросам прав человека и выступить с публичным заявлением в поддержку нашего права на возвращение в Армению", - говорится в заявлении.

    QAİ Avropa Şurasının komissarını azərbaycanlıların Ermənistana qayıdış hüququna dəstək verməyə çağırıb
