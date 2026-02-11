В Минкультуры обсудили реализацию Концепции до 2040 года

Министерство культуры Азербайджана подвело итоги деятельности в 2025 году на расширенном заседании коллегии 11 февраля.

Как сообщили Report в Министерстве, в заседании приняли участие министр культуры Адиль Керимли, члены коллегии, председатель Комитета по культуре Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглу, члены комитета, руководители профильных вузов и творческих организаций, деятели культуры, а также главы подведомственных структур.

Адиль Керимли представил отчет о работе министерства, проведенных реформах и реализованных проектах. Отмечено, что в течение года велась системная работа по выполнению поручений президента Ильхама Алиева и поставленных задач в сфере управления культурой.

Министр также остановился на Концепции "Азербайджанская культура – 2040", утвержденной 14 января 2026 года. По его словам, документ определяет стратегические направления развития отрасли, включая сохранение наследия, развитие человеческого капитала, культурных и креативных индустрий, цифровизацию и культурную дипломатию.

С докладами выступили заместители министра Фарид Джафаров и Мурад Гусейнов, заместитель министра культуры Нахчыванской АР Гасан Сеидов, руководитель Госслужбы по охране культурного наследия Сабина Гаджиева, директор Киноагентства Рашад Азизов, советник министра Джасарет Валехов и заместитель директора Научно-методического центра Сеймур Гусейнов.

Выступления сопровождались презентациями по соответствующим направлениям.