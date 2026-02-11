На юге Таиланда из-за стрельбы в школе ранен один человек

Один человек получил ранения после того, как в школе на юге Таиланда вооруженный мужчина открыл огонь и взял в заложники нескольких учеников и учителей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

Инцидент произошел около 16:45 по местному времени в провинции Сонгкхла, когда нападавший проник на территорию школы незадолго до окончания занятий.

Местная полиция, совместно со спецназом и сотрудниками спасательных служб, оцепила территорию.

В настоящее время власти эвакуируют людей, а чиновники пытаются вести переговоры с вооруженным человеком.