На юге Таиланда из-за стрельбы в школе ранен один человек
Другие страны
- 11 февраля, 2026
- 15:59
Один человек получил ранения после того, как в школе на юге Таиланда вооруженный мужчина открыл огонь и взял в заложники нескольких учеников и учителей.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.
Инцидент произошел около 16:45 по местному времени в провинции Сонгкхла, когда нападавший проник на территорию школы незадолго до окончания занятий.
Местная полиция, совместно со спецназом и сотрудниками спасательных служб, оцепила территорию.
В настоящее время власти эвакуируют людей, а чиновники пытаются вести переговоры с вооруженным человеком.
Последние новости
16:51
Фото
Азербайджан и Туркменистан обсудили синхронизацию развития портовИнфраструктура
16:46
Цены на нефть марки Brent превысили $70 - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
16:33
Токаев в ближайшее время подпишет указ о проведении референдума по КонституцииВ регионе
16:27
"Ньюкасл" выпустил рекомендации для болельщиков в преддверии игры в АзербайджанеФутбол
16:24
Аль-Ямахи: Арабский мир заинтересован в расширении сотрудничества с АзербайджаномМилли Меджлис
16:17
Посольство: Проекция флага США на Центре Гейдара Алиева - символ партнерстваВнешняя политика
16:12
Фото
В Минкультуры обсудили реализацию Концепции до 2040 годаKультурная политика
16:09
ОЗА призвала комиссара СЕ поддержать право азербайджанцев на возвращение в АрмениюВнутренняя политика
16:06