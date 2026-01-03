KİV: "Google"nin süni intellekt icmalları insanlar üçün qeyri-dəqiq və təhlükəlidir
Amerikanın texnologiya şirkəti "Google"nin tibbi rəylər yaradan və müvafiq məsləhətlər verən süni intellekt icmalları funksiyası insanların sağlamlığına zərər verə biləcək yalan və yanlış məlumatlar yayır.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Britaniyanın "The Guardian" qəzeti məlumat verib.
Nəşrin araşdırmasının nəticələrinə görə, bu süni intellekt (Sİ) tərəfindən yaradılan bəzi xülasələr demək olar ki, ilk sətirdən yalan məlumatlar ehtiva edir. Sİ icmalları tərəfindən yaradılan materialları qiymətləndirmək üçün xahiş olunan mütəxəssislər onların tibbi məsləhətlərin tamamilə əksi olduğunu təsdiqləyiblər.
"Bir halda "Google" səhvən mədəaltı vəzi xərçəng xəstəliyi olan insanlara yüksək yağlı qidalardan çəkinməyi məsləhət görüb. Başqa bir halda isə şirkət vacib qaraciyər funksiyası testləri haqqında yalan məlumat verib ki, bu da ciddi qaraciyər xəstəliyi olan insanların səhvən sağlam olduqlarına inanmalarına səbəb ola bilər", - məqalədə deyilir.
Vurğulanır ki, "Google" nümayəndələri tərəfindən hazırlanmış mətnlər təqdim olunaraq, orada tanınmış, nüfuzlu mənbələrə və məsləhət almaq üçün ekspertlərə müraciət etmək tövsiyələrinə istinad edildiyini bildiriblər. Rəylərinin böyük əksəriyyətinin faktiki və faydalı olduğunu qeyd ediblər.
"Əgər "AI Overviews" veb məzmunu səhv şərh edərsə və ya konteksti qaçırarsa, o (şirkət - red.) öz siyasətinə uyğun olaraq tədbir görəcək", - qəzet onların sözlərinə istinadən bildirib.