The Guardian: Медобзоры от Google AI Overviews неточны и опасны для человека

Способная создавать медицинские обзоры и давать соответствующие советы функция AI Overviews от американской технологической компании Google распространяет ложную и вводящую в заблуждение информацию, которая может навредить здоровью людей.

Как передает Report, об этом сообщила британская газета The Guardian.

Согласно результатам проведенного изданием исследования, часть подготавливаемых этим искусственным интеллектом (ИИ) сводок содержит ложную информацию практически с первых строк. Эксперты, которым было предложено оценить созданные AI Overviews материалы, подтвердили, что они являются полной противоположностью рекомендациям врачей.

"В одном случае Google ошибочно советовал людям с раком поджелудочной железы избегать пищи с высоким содержанием жиров. <...> В другом <...> компания предоставила ложную информацию о важных тестах функционирования печени, что может заставить людей с серьезным заболеванием печени ошибочно думать, что они здоровы", - говорится в материале.

Подчеркивается, что представители Google, которым предоставили выданные их разработкой тексты, заявили, что там имелись ссылки на "известные, авторитетные источники и рекомендации обратиться к экспертам за консультацией". Там же отметили, что подавляющее большинство их обзоров "были фактическими и полезными".

"Если AI Overviews неправильно интерпретирует веб-контент или упускает контекст, она (компания. - Ред.) будет принимать меры в соответствии со своей политикой", - приводит газета их слова.