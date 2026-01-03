Braziliyada avtobus yük maşını ilə toqquşub, 11 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 03 yanvar, 2026
- 06:44
Braziliyada avtobus və yük maşını toqquşub, 11 nəfər ölüb, daha 11 nəfər xəsarət alıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə G1 portalı məlumat yayıb.
"Yük maşını və avtobus toqquşub. Avtobus sürücüsü də daxil olmaqla 11 nəfər ölüb", - xəbərdə deyilir.
Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.
Hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.
Braziliyada avtobus yük maşını ilə toqquşub, 11 nəfər ölüb
