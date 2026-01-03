İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Braziliyada avtobus yük maşını ilə toqquşub, 11 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 03 yanvar, 2026
    • 06:44
    Braziliyada avtobus yük maşını ilə toqquşub, 11 nəfər ölüb

    Braziliyada avtobus və yük maşını toqquşub, 11 nəfər ölüb, daha 11 nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə G1 portalı məlumat yayıb.

    "Yük maşını və avtobus toqquşub. Avtobus sürücüsü də daxil olmaqla 11 nəfər ölüb", - xəbərdə deyilir.

    Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.

    Braziliya Yol qəzası Avtobus
    СМИ: В ДТП с грузовиком в Бразилии погибли 11 человек

    Son xəbərlər

    06:44

    Braziliyada avtobus yük maşını ilə toqquşub, 11 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    06:19

    "Şarlotta" "Aston Villa"nın futbolçusu Harvi Elliottla maraqlanır

    Futbol
    05:54

    İranın Qum əyalətində terror aktına cəhd olub

    Region
    05:21

    KİV: "Google"nin süni intellekt icmalları insanlar üçün qeyri-dəqiq və təhlükəlidir

    İKT
    04:38

    KİV: Arizonanın dağlıq ərazisində helikopter qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    04:17

    İranın BMT-dəki nümayəndəsi Trampın bəyanatlarını zorakılığa təhriklə müqayisə edib

    Region
    03:42

    İranda etirazlar və iğtişaşçıların həbsləri davam edir

    Region
    03:07

    NASA rəhbəri: ABŞ astronavtları Aya ən uzun səyahət edəcəklər

    Digər ölkələr
    02:39

    KİV: Almaniyada bankdan 100 milyon avro dəyərində qiymətli əşyalar oğurlanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti