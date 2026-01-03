Tramp Venesueladakı əməliyyatı iqamətgahından izləyib
Digər ölkələr
- 03 yanvar, 2026
- 18:30
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Venesueladakı əməliyyatı Florida ştatındakı Mar-a-Laqo iqamətgahından izləyib.
"Report" xəbər verir ki, Ağ Ev rəhbəri bu barədə "Fox News" telekanalına müsahibəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, Venesuela lideri Nikolas Maduronun həbs edilməsini canlı yayımda izləmək "televiziya şouna bənzəyirdi".
Tramp əməliyyat zamanı şəxsi heyət arasında həyatını itirənlərin olmadığını, lakin yaralananların olduğunu bildirib.
ABŞ Prezidenti qeyd edib ki, əməliyyat 2-4 gün əvvəl planlaşdırılıb, lakin pis hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıb. Ağ Ev rəhbəri əlavə edib ki, Maduro və onun həyat yoldaşı Venesueladan vertolyotla çıxarılıb və gəmiyə mindiriliblər. Onlar Nyu-Yorka çatdırılacaqlar.
Son xəbərlər
18:53
Foto
Astarada ağır yol qəzasında ölənlərin kimliyi məlum olub - YenilənibHadisə
18:48
Tramp: ABŞ Venesuelanın gələcəyinin həllində iştirak edəcəkDigər ölkələr
18:42
Türkiyənin müdafiə və aviasiya ixracatı 10 milyard dolları ötübRegion
18:30
Tramp Venesueladakı əməliyyatı iqamətgahından izləyibDigər ölkələr
18:25
Vens: Tramp Venesuelaya problemlərin həlli yollarını təklif edibDigər ölkələr
18:18
Taras Kaçka: Ukrayna Qərbdəki tərəfdaşlarından 800 milyard dollar cəlb etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
18:08
Türkiyə XİN: Ankara Venesueladakı vəziyyəti diqqətlə izləyir, vasitəçilik etməyə hazırdırRegion
17:59
Fon der Lyayen: Venesuela xalqını dəstəkləyirəmDigər ölkələr
17:57