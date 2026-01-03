İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    • 03 yanvar, 2026
    • 18:30
    Tramp Venesueladakı əməliyyatı iqamətgahından izləyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Venesueladakı əməliyyatı Florida ştatındakı Mar-a-Laqo iqamətgahından izləyib.

    "Report" xəbər verir ki, Ağ Ev rəhbəri bu barədə "Fox News" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Venesuela lideri Nikolas Maduronun həbs edilməsini canlı yayımda izləmək "televiziya şouna bənzəyirdi".

    Tramp əməliyyat zamanı şəxsi heyət arasında həyatını itirənlərin olmadığını, lakin yaralananların olduğunu bildirib.

    ABŞ Prezidenti qeyd edib ki, əməliyyat 2-4 gün əvvəl planlaşdırılıb, lakin pis hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıb. Ağ Ev rəhbəri əlavə edib ki, Maduro və onun həyat yoldaşı Venesueladan vertolyotla çıxarılıb və gəmiyə mindiriliblər. Onlar Nyu-Yorka çatdırılacaqlar.

    Donald Tramp Florida Nikolas Maduro əməliyyat
    Трамп наблюдал за операцией в Венесуэле из резиденции во Флориде

