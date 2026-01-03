Трамп наблюдал за операцией в Венесуэле из резиденции во Флориде

Президент США Дональд Трамп наблюдал за операцией в Венесуэле из резиденции в Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил в эфире телеканала Fox News.

По его словам, наблюдение за захватом венесуэльского лидера Николаса Мадуро в прямом эфире было "похоже на телевизионное шоу".

Трамп также сообщил об отсутствии безвозвратных потерь среди личного состава во время операции, но есть получившие ранения.

Операцию, отметил президент США, планировали 2-4 дня назад, но она переносилась из-за плохой погоды. Глава Белого дома добавил, что Мадуро и его жену вывезли из Венесуэлы на вертолете и высадили на корабль, на котором их доставят в Нью-Йорк.