СМИ: В ДТП с грузовиком в Бразилии погибли 11 человек

Автобус и грузовик столкнулись в Бразилии, 11 человек погибли и еще 11 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает портал G1.

"Произошло столкновение грузовика и автобуса... погибли 11 человек, включая водителя автобуса", - говорится в материале.

Как отмечается, 11 пострадавших госпитализировали.