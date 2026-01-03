Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 03 января, 2026
    • 06:25
    СМИ: В ДТП с грузовиком в Бразилии погибли 11 человек

    Автобус и грузовик столкнулись в Бразилии, 11 человек погибли и еще 11 пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщает портал G1.

    "Произошло столкновение грузовика и автобуса... погибли 11 человек, включая водителя автобуса", - говорится в материале.

    Как отмечается, 11 пострадавших госпитализировали.

