СМИ: В ДТП с грузовиком в Бразилии погибли 11 человек
Другие страны
- 03 января, 2026
- 06:25
Автобус и грузовик столкнулись в Бразилии, 11 человек погибли и еще 11 пострадали.
Как передает Report, об этом сообщает портал G1.
"Произошло столкновение грузовика и автобуса... погибли 11 человек, включая водителя автобуса", - говорится в материале.
Как отмечается, 11 пострадавших госпитализировали.
