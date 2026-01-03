Глава NASA анонсировал отправку астронавтов из США в длиннейшее путешествие на Луну

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Американские астронавты в 2026 году отправятся в самое длинное из космическое путешествие США - они вновь возьмут курс на Луну, где планируют остаться.

    Как передает Report, об этом глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, независимого агентство федерального правительства США (NASA) Джаред Айзекман написал на свой странице в соцсети Х.

    "В этом году американские астронавты совершат самое дальнее в истории космическое путешествие и вернутся в пространство вокруг Луны. <...> На этот раз мы остаемся", - говорится в публикации.

    Это событие, как уточнил Айзекман, произойдет в год, когда Соединенные Штаты отметят 250-летие со дня своего основания.

    NASA rəhbəri: ABŞ astronavtları Aya ən uzun səyahət edəcəklər

