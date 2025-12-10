Дополнен список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Министерства молодежи и спорта
- 10 декабря, 2025
- 17:47
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в список подведомственных Министерству молодежи и спорта учреждений, не входящих в его структуру.
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Постановлением в список внесены следующие дополнения:
- Учреждение социального обслуживания "Астаринский Дом молодежи";
- Учреждение социального обслуживания "Физулинский Дом молодежи";
- Учреждение социального обслуживания "Геранбойский Дом молодежи";
- Учреждение социального обслуживания "Кюрдамирский Дом молодежи";
- Учреждение социального обслуживания "Лянкяранский Дом молодежи";
- Учреждение социального обслуживания "Сабирабадский Дом молодежи";
- Учреждение социального обслуживания "Сиязанский Дом молодежи";
- Учреждение социального обслуживания "Зардабский Дом молодежи";
- Учреждение социального обслуживания "Пираллахинский Дом молодежи";
- Учреждение социального обслуживания "Губинский Дом молодежи";
- Учреждение социального обслуживания "Тертерский Дом молодежи".