Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Дополнен список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Министерства молодежи и спорта

    Внутренняя политика
    • 10 декабря, 2025
    • 17:47
    Дополнен список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Министерства молодежи и спорта

    Кабинет министров Азербайджана внес изменения в список подведомственных Министерству молодежи и спорта учреждений, не входящих в его структуру.

    Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

    Постановлением в список внесены следующие дополнения:

    - Учреждение социального обслуживания "Астаринский Дом молодежи";

    - Учреждение социального обслуживания "Физулинский Дом молодежи";

    - Учреждение социального обслуживания "Геранбойский Дом молодежи";

    - Учреждение социального обслуживания "Кюрдамирский Дом молодежи";

    - Учреждение социального обслуживания "Лянкяранский Дом молодежи";

    - Учреждение социального обслуживания "Сабирабадский Дом молодежи";

    - Учреждение социального обслуживания "Сиязанский Дом молодежи";

    - Учреждение социального обслуживания "Зардабский Дом молодежи";

    - Учреждение социального обслуживания "Пираллахинский Дом молодежи";

    - Учреждение социального обслуживания "Губинский Дом молодежи";

    - Учреждение социального обслуживания "Тертерский Дом молодежи".

    Али Асадов Министерство молодежи и спорта
    Gənclər və İdman Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısında dəyişiklik edilib
    Elvis

    Последние новости

    18:28

    Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Венгрию

    Внешняя политика
    18:27

    В Баку пройдет II Форум религиозных деятелей Азербайджана

    Религия
    18:27

    В Азербайджане число МСП, получивших доступ к цифровым рынкам, достигнет 200

    ИКТ
    18:23

    К 2029 году 300 предприятий Азербайджана будут вовлечены в цифровую трансформацию

    ИКТ
    18:23

    Зеленский анонсировал встречу в формате "коалиции желающих" 11 декабря

    Другие страны
    18:18
    Фото

    Азербайджан будет сотрудничать с компанией John Deere в аграрной сфере

    АПК
    18:18

    Число новых стартапов в Азербайджане достигнет 250

    ИКТ
    18:09
    Фото

    Азербайджан и ОЭСР обсудили направления сотрудничества

    Бизнес
    18:04
    Фото

    Амирбеков выразил в Брюсселе обеспокоенность Баку из-за принятого документа Армения-ЕС

    Внешняя политика
    Лента новостей