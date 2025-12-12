За 10 месяцев в Азербайджане зарегистрировано почти 50 тыс. смертей
За десять месяцев этого года (январь-октябрь) в Азербайджане зарегистрировано 49 846 случаев смерти.
Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные Госкомстата.
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель смертности на 1 000 жителей сохранился на прежнем уровне - 5,8.
