За 10 месяцев в Азербайджане зарегистрировано почти 50 тыс. смертей

За десять месяцев этого года (январь-октябрь) в Азербайджане зарегистрировано 49 846 случаев смерти.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные Госкомстата.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель смертности на 1 000 жителей сохранился на прежнем уровне - 5,8.