    İlin ilk on ayında ölkədə 50 minə yaxın ölüm halı qeydə alınıb

    • 12 dekabr, 2025
    • 13:04
    Bu ilin on ayı ərzində (yanvar-oktyabr) Azərbaycanda 49 min 846 ölüm halı qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1 000 nəfərinə bu göstərici dəyişməyərək eyni səviyyədə (5,8) qalıb.

    За 10 месяцев в Азербайджане зарегистрировано почти 50 тыс. смертей

