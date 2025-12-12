İlin ilk on ayında ölkədə 50 minə yaxın ölüm halı qeydə alınıb
Hadisə
- 12 dekabr, 2025
- 13:04
Bu ilin on ayı ərzində (yanvar-oktyabr) Azərbaycanda 49 min 846 ölüm halı qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1 000 nəfərinə bu göstərici dəyişməyərək eyni səviyyədə (5,8) qalıb.
Son xəbərlər
13:21
Ağdərənin Həsənriz kəndinə daha 16 ailə yola salınıbDaxili siyasət
13:16
Mehriban Əliyeva Heydər Əliyevin məzarını ziyarəti ilə bağlı paylaşım edibDaxili siyasət
13:13
Video
"Haber Global" Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı videomaterial hazırlayıbXarici siyasət
13:12
Azərbaycan 9 ayda Gürcüstana birbaşa investisiyaları iki dəfəyə yaxın artırıbMaliyyə
13:07
Həsənriz sakini: Doğulduğumuz evlərdə indi övladlarımızın sevincli günlərini görəcəyikDaxili siyasət
13:04
Azərbaycanda bu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində nikah və boşanma azalıbDaxili siyasət
13:04
İlin ilk on ayında ölkədə 50 minə yaxın ölüm halı qeydə alınıbHadisə
13:03
Bu ilin 10 ayında 2 714 əkiz, 81 üçəm doğulubSağlamlıq
13:03