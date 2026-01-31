Bu gün dumana görə bəzi avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq
Ekologiya
- 31 yanvar, 2026
- 09:20
Azərbaycanda yanvarın 31-də magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 300-800 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.
Məlumata görə, görünüş məsafəsinin məhdudlaşmasına səbəb ölkə ərazisinin bəzi yerlərində olan dumanlı hava şəraitidir.
Son xəbərlər
09:49
Foto
WUF13-lə bağlı dünya parlamentlərinə çağırış edilibİnfrastruktur
09:34
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.01.2026)Maliyyə
09:34
Azərbaycan manatının nominal və real effektiv məzənnələri azalıbMaliyyə
09:21
Premyer Liqa: Bu gün lider "Sabah" "Zirə" ilə üz-üzə gələcəkFutbol
09:20
Bu gün dumana görə bəzi avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaqEkologiya
09:01
Əraqçi Ərdoğanla görüşü barədə: İran sülhün bərqərar olması ilə bağlı səylərinə görə Türkiyəyə minnətdardırRegion
08:47
Rusiyanın Altay diyarında yanğın baş verib, ikisi uşaq olmaqla, dörd nəfər ölübRegion
08:26
NYT: ABŞ-də immiqrasiya agentlərinin ordersiz saxlama səlahiyyətləri genişləndirilibDigər ölkələr
07:55