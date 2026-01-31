Гидрометслужба предупредила об ухудшении видимости на дорогах Азербайджана
Экология
- 31 января, 2026
- 09:49
Сегодня на ряде магистральных автомобильных дорог Азербайджана ожидается ограничение видимости до 300–800 метров.
Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.
Причиной ухудшения дорожной обстановки станет туман, который прогнозируется в отдельных районах страны.
Отметим, что накануне Центр интеллектуального управления транспортом информировал о снижении скоростного режима на трассе Зыхский круг - аэропорт в Баку на 20 км/ч из-за тумана.
