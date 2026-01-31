Гидрометслужба предупредила об ухудшении видимости на дорогах Азербайджана

Сегодня на ряде магистральных автомобильных дорог Азербайджана ожидается ограничение видимости до 300–800 метров.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Причиной ухудшения дорожной обстановки станет туман, который прогнозируется в отдельных районах страны.

Отметим, что накануне Центр интеллектуального управления транспортом информировал о снижении скоростного режима на трассе Зыхский круг - аэропорт в Баку на 20 км/ч из-за тумана.