    Экология
    • 31 января, 2026
    • 09:49
    Гидрометслужба предупредила об ухудшении видимости на дорогах Азербайджана

    Сегодня на ряде магистральных автомобильных дорог Азербайджана ожидается ограничение видимости до 300–800 метров.

    Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

    Причиной ухудшения дорожной обстановки станет туман, который прогнозируется в отдельных районах страны.

    Отметим, что накануне Центр интеллектуального управления транспортом информировал о снижении скоростного режима на трассе Зыхский круг - аэропорт в Баку на 20 км/ч из-за тумана.

    туман видимость на дорогах служба гидрометеорологии
    Bu gün dumana görə bəzi avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq
    Лента новостей