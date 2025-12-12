Мехрибан Алиева поделилась публикацией о посещении могилы Гейдара Алиева
- 12 декабря, 2025
- 13:20
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в Instagram публикацией о визите на Аллею почетного захоронения в День памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Report представляет публикацию:
"Минуло 22 года со дня кончины архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева", - говорится в публикации.
