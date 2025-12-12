Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией о посещении могилы Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 13:20
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией о посещении могилы Гейдара Алиева
    Мехрибан Алиева

    Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в Instagram публикацией о визите на Аллею почетного захоронения в День памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Report представляет публикацию:

    "Минуло 22 года со дня кончины архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева", - говорится в публикации.

