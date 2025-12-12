WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Daxili siyasət
    • 12 dekabr, 2025
    • 13:16
    Mehriban Əliyeva Heydər Əliyevin məzarını ziyarəti ilə bağlı paylaşım edib
    Mehriban Əliyeva

    Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günündə Fəxri xiyabanı ziyarət etməsi ilə bağlı "Instagram" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Heydər Əliyevin anım günü Mehriban Əliyeva
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией о посещении могилы Гейдара Алиева
    Mehriban Aliyeva shares post about visit to Heydar Aliyev's grave

