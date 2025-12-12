Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    За 10 месяцев в Азербайджане родились более 2,7 тысячи пар близнецов

    Здоровье
    • 12 декабря, 2025
    • 13:27
    В Азербайджане за январь–октябрь текущего года родились 2 714 пар близнецов и 81 тройня.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, за указанный период органами регистрации Министерства юстиции было зарегистрировано 80 802 новорожденных.

    По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель рождаемости на 1000 человек снизился с 10,1 до 9,5.

    Среди родившихся детей доля мальчиков составила 53,1%, девочек - 46,9%.

    Госкомстат статистика близнецы тройня новорожденые
    Bu ilin 10 ayında 2 714 əkiz, 81 üçəm doğulub
    2,714 twins and 81 triplets born in Azerbaijan over 10 months
