За 10 месяцев в Азербайджане родились более 2,7 тысячи пар близнецов

В Азербайджане за январь–октябрь текущего года родились 2 714 пар близнецов и 81 тройня.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, за указанный период органами регистрации Министерства юстиции было зарегистрировано 80 802 новорожденных.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель рождаемости на 1000 человек снизился с 10,1 до 9,5.

Среди родившихся детей доля мальчиков составила 53,1%, девочек - 46,9%.