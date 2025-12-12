За 10 месяцев в Азербайджане родились более 2,7 тысячи пар близнецов
Здоровье
- 12 декабря, 2025
- 13:27
В Азербайджане за январь–октябрь текущего года родились 2 714 пар близнецов и 81 тройня.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, за указанный период органами регистрации Министерства юстиции было зарегистрировано 80 802 новорожденных.
По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель рождаемости на 1000 человек снизился с 10,1 до 9,5.
Среди родившихся детей доля мальчиков составила 53,1%, девочек - 46,9%.
