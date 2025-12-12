Bu ilin 10 ayında 2 714 əkiz, 81 üçəm doğulub
Sağlamlıq
- 12 dekabr, 2025
- 13:03
Bu ilin 10 ayında (yanvar-oktyabr) 2714 əkiz, 81 üçəm doğulub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, cari ilin yanvar-oktyabr aylarında Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən 80 802 doğulan körpə qeydə alınıb və ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici azalaraq 10,1-dən 9,5-ə düşüb.
Doğulan körpələr arasında oğlan uşaqlarının xüsusi çəkisi 53,1 faiz, qız uşaqlarının xüsusi çəkisi isə 46,9 faiz olub. Doğulan körpələrdən 2 714-ü əkiz, 81-i isə üçəm olmuşdur.
