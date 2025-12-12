Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    В Азербайджане сократилось число браков и разводов

    Внутренняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 13:24
    Районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции в январе-октябре этого года зарегистрировано 40 739 браков и 17 254 развода.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Государственный комитет статистики.

    Отмечено, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество браков на каждые 1000 человек населения сократилось с 4,9 до 4,8, а число разводов – с 2,1 до 2.

    браки разводы Минюст статистика
    Azərbaycanda bu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində nikah və boşanma azalıb
    Over 40,700 marriages and 17,200 divorces registered in Azerbaijan
