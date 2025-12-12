В Азербайджане сократилось число браков и разводов

Районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции в январе-октябре этого года зарегистрировано 40 739 браков и 17 254 развода.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Государственный комитет статистики.

Отмечено, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество браков на каждые 1000 человек населения сократилось с 4,9 до 4,8, а число разводов – с 2,1 до 2.