В Азербайджане сократилось число браков и разводов
Внутренняя политика
- 12 декабря, 2025
- 13:24
Районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции в январе-октябре этого года зарегистрировано 40 739 браков и 17 254 развода.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
Отмечено, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество браков на каждые 1000 человек населения сократилось с 4,9 до 4,8, а число разводов – с 2,1 до 2.
