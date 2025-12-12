Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 13 градусов тепла

13 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, вечером в некоторых частях полуострова ожидаются осадки.

Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, который во второй половине дня сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 6-9, днем ​​- 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 760 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем ​​- 60-65%.

В регионах Азербайджана ожидаются дожди, местами интенсивные, снег и туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9, днем ​​- 10-15 градусов тепла. В горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем ​​- 4-7 градусов тепла.