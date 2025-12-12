Путин и Пезешкиан обсудили развитие двусторонних связей между РФ и Ираном
В регионе
- 12 декабря, 2025
- 13:24
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили развитие двусторонних связей.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, встреча состоялась на полях форума мира и доверия, приуроченного к 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета Туркменстана в Ашхабаде.
Путин отметил, что отношения между двумя странами развиваются позитивно, Москва и Тегеран сотрудничают в рамках таких проектов, как строительство атомной электростанции, транспортный маршрут "Север-Юг".
Кроме этого, обсуждается возможность сотрудничества в области поставок газа и электроэнергии.
