    Путин и Пезешкиан обсудили развитие двусторонних связей между РФ и Ираном

    • 12 декабря, 2025
    • 13:24
    Путин и Пезешкиан обсудили развитие двусторонних связей между РФ и Ираном

    Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили развитие двусторонних связей.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, встреча состоялась на полях форума мира и доверия, приуроченного к 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета Туркменстана в Ашхабаде.

    Путин отметил, что отношения между двумя странами развиваются позитивно, Москва и Тегеран сотрудничают в рамках таких проектов, как строительство атомной электростанции, транспортный маршрут "Север-Юг".

    Кроме этого, обсуждается возможность сотрудничества в области поставок газа и электроэнергии.

    Putin və Pezeşkian Rusiya-İran əlaqələrinin inkişafını müzakirə ediblər
