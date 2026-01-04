Орбан: События в Венесуэле могут привести к росту цен на нефть

События в Венесуэле, где США осуществили спецоперацию по захвату президента страны Николаса Мадуро, могут спровоцировать рост цен на нефть на мировых рынках.

Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он сообщил, что в связи с этим венгерское правительство провело срочные консультации с энергетическими компаниями страны.

"Мы провели консультации с ключевыми игроками венгерского энергетического сектора, чтобы защитить Венгрию от последствий венесуэльского кризиса, который может привести к росту цен. Венгерское правительство работает над этим", - отметил Орбан.

В то же время он воздержался от каких-либо политических оценок военных действий США в Венесуэле, отметив лишь, что никто из находящихся там венгерских граждан не пострадал.