Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Орбан: События в Венесуэле могут привести к росту цен на нефть

    Другие страны
    • 04 января, 2026
    • 00:22
    Орбан: События в Венесуэле могут привести к росту цен на нефть

    События в Венесуэле, где США осуществили спецоперацию по захвату президента страны Николаса Мадуро, могут спровоцировать рост цен на нефть на мировых рынках.

    Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Он сообщил, что в связи с этим венгерское правительство провело срочные консультации с энергетическими компаниями страны.

    "Мы провели консультации с ключевыми игроками венгерского энергетического сектора, чтобы защитить Венгрию от последствий венесуэльского кризиса, который может привести к росту цен. Венгерское правительство работает над этим", - отметил Орбан.

    В то же время он воздержался от каких-либо политических оценок военных действий США в Венесуэле, отметив лишь, что никто из находящихся там венгерских граждан не пострадал.

    Виктор Орбан цены на нефть Венесуэла

    Последние новости

    00:47

    Главный тренер "Порту" Фариоли высказался о своем "уходе" в "Челси"

    Футбол
    00:22

    Орбан: События в Венесуэле могут привести к росту цен на нефть

    Другие страны
    23:51

    Трамп: США не будут проводить военные операции против властей Кубы

    Другие страны
    23:42

    Вице-президент: Мадуро является единственным законным лидером Венесуэлы

    Другие страны
    23:30

    Президент Украины встретится с командой Трампа в Париже

    Другие страны
    23:12

    Зеленский назвал условия Украины по гарантиям безопасности

    Другие страны
    22:51

    В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7

    В регионе
    22:42

    Зеленский анонсировал масштабные кадровые перестановки в Украине

    Другие страны
    22:37

    В Швейцарии начали расследование против хозяев бара в Кран-Монтане

    Другие страны
    Лента новостей