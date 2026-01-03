Зеленский назвал условия Украины по гарантиям безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности его стране должны предусматривать как минимум физическое присутствие военных Франции и Великобритании в Украине.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом украинский лидер сказал журналистам в Киеве.

"Окончательного текста соглашения о гарантиях безопасности пока нет. Поэтому важные детали, включая те, которые касаются военного присутствия партнеров в Украине, еще не согласованы. Но элементы, которые я отметил, необходимы. Безусловно, для нас военное участие в гарантиях безопасности важно, безусловно, не все к этому готовы. Но участие является одним из важных факторов, и даже существование самой "коалиции желающих" зависит от того, готовы ли они активизировать свое участие", - подчеркнул Зеленский.

Он также прокомментировал операцию США в Венесуэле и вывоз президента Николаса Мадуро из страны.

"Венесуэла? Как на это реагировать? <...> США знают, что им делать дальше", - ответил Зеленский на соответствующий вопрос.