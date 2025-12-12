Putin və Pezeşkian Rusiya-İran əlaqələrinin inkişafını müzakirə ediblər
Region
- 12 dekabr, 2025
- 13:38
Rusiya və İran prezidentləri Vladimir Putin və Məsud Pezeşkian ikitərəfli əlaqələrin inkişafını müzakirə ediblər.
"Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, görüş Türkmənistanın neytrallığının 30-illiyinə həsr edilən "Beynəlxalq Sülh və Təhlükəsizlik" forumu çərçivəsində keçirilib.
V.Putin iki ölkə arasında əlaqələrin müsbət inkişaf etdiyini, Moskva və Tehranın atom elektrik stansiyasının tikintisi, "Şimal-Cənub" nəqliyyat marşrutu kimi layihələr çərçivəsində əməkdaşlıq etdiyini qeyd edib.
Bundan əlavə, qaz və elektrik enerjisi tədarükü sahəsində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub.
Son xəbərlər
13:44
Qarabağda turistlər əsasən şəxsi evlərdə qalır – ARAŞDIRMATurizm
13:44
İran Rusiya ilə strateji tərəfdaşlıq müqaviləsinin həyata keçirilməsinə hazırdırRegion
13:40
Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə təxminən 2 % artıbEnergetika
13:38
Putin və Pezeşkian Rusiya-İran əlaqələrinin inkişafını müzakirə ediblərRegion
13:37
Azərbaycan futzal millisinin üzvü əməliyyat olunubFutbol
13:36
Putinin köməkçisi: Ukrayna ilə bağlı sənəd gözləntilərimizə tam uyğun olmaya bilərRegion
13:33
Foto
Prokurorluq əməkdaşları anım günü ilə bağlı Fəxri Xiyabanı ziyarət edibDaxili siyasət
13:32
Foto
Qazaxıstanda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilibXarici siyasət
13:30
Foto