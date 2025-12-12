Putin və Pezeşkian Rusiya-İran əlaqələrinin inkişafını müzakirə ediblər

WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Rusiya və İran prezidentləri Vladimir Putin və Məsud Pezeşkian ikitərəfli əlaqələrin inkişafını müzakirə ediblər.

    "Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, görüş Türkmənistanın neytrallığının 30-illiyinə həsr edilən "Beynəlxalq Sülh və Təhlükəsizlik" forumu çərçivəsində keçirilib.

    V.Putin iki ölkə arasında əlaqələrin müsbət inkişaf etdiyini, Moskva və Tehranın atom elektrik stansiyasının tikintisi, "Şimal-Cənub" nəqliyyat marşrutu kimi layihələr çərçivəsində əməkdaşlıq etdiyini qeyd edib.

    Bundan əlavə, qaz və elektrik enerjisi tədarükü sahəsində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub.

    Путин и Пезешкиан обсудили развитие двусторонних связей между РФ и Ираном

