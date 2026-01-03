Трамп: США не будут проводить военные операции против властей Кубы
Другие страны
- 03 января, 2026
- 23:51
США не намерены проводить военные операции против властей Кубы.
Как передает Report, об этом в интервью газете New York Post заявил американский лидер Дональд Трамп.
"Нет, потому что власти Кубы рухнут сами. Дела у Кубы идут плохо", - сказал он, отвечая на вопрос, намерен ли предпринять силовые действия на кубинской территории.
Трамп добавил, что Гавана сильно зависела от Каракаса в том, что касается экономической поддержки и поставок энергоресурсов.
