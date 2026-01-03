Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 03 января, 2026
    • 23:51
    Трамп: США не будут проводить военные операции против властей Кубы

    США не намерены проводить военные операции против властей Кубы.

    Как передает Report, об этом в интервью газете New York Post заявил американский лидер Дональд Трамп.

    "Нет, потому что власти Кубы рухнут сами. Дела у Кубы идут плохо", - сказал он, отвечая на вопрос, намерен ли предпринять силовые действия на кубинской территории.

    Трамп добавил, что Гавана сильно зависела от Каракаса в том, что касается экономической поддержки и поставок энергоресурсов.

    Дональд Трамп Куба New York Post
