Трамп: США не будут проводить военные операции против властей Кубы

США не намерены проводить военные операции против властей Кубы.

Как передает Report, об этом в интервью газете New York Post заявил американский лидер Дональд Трамп.

"Нет, потому что власти Кубы рухнут сами. Дела у Кубы идут плохо", - сказал он, отвечая на вопрос, намерен ли предпринять силовые действия на кубинской территории.

Трамп добавил, что Гавана сильно зависела от Каракаса в том, что касается экономической поддержки и поставок энергоресурсов.