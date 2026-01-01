İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    ABŞ Kuba hakimiyyətinə qarşı hərbi əməliyyatlar keçirməyəcək

    Digər ölkələr
    • 04 yanvar, 2026
    • 00:03
    ABŞ Kuba hakimiyyətinə qarşı hərbi əməliyyatlar keçirməyəcək

    ABŞ Kuba hakimiyyətinə qarşı hərbi əməliyyatlar keçirmək niyyətində deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "New York Post" qəzetinə müsahibəsində Amerika lideri Donald Tramp bildirib.

    "Xeyr, çünki Kuba hakimiyyəti özü çökəcək. Kubanın işləri pis gedir", - o, Kuba ərazisində güc tətbiq etmək niyyətində olub-olmadığı ilə bağlı suala cavabında söyləyib.

    Tramp əlavə edib ki, Havana iqtisadi dəstək və enerji resurslarının tədarükündə Karakasdan güclü şəkildə asılı idi.

    Donald Tramp Kuba Havana Karakas
    Трамп: США не будут проводить военные операции против властей Кубы

    Son xəbərlər

    00:03

    ABŞ Kuba hakimiyyətinə qarşı hərbi əməliyyatlar keçirməyəcək

    Digər ölkələr
    23:50

    Çin 2025-ci ildə 92 kosmik buraxılış həyata keçirib

    Digər ölkələr
    23:26

    Pezeşkian Trampın İrandakı etirazçılara dəstəyini cəfəngiyyat adlandırıb

    Region
    23:22
    Foto
    Video

    Astarada ağır yol qəzasında ölənlərin kimliyi məlum olub - Yenilənib-2

    Hadisə
    23:13

    İsveçrədə Kran-Montana barının sahiblərinə qarşı istintaq başlayıb

    Digər ölkələr
    23:01

    Ukrayna Prezidenti Trampın komandası ilə Parisdə görüşəcək

    Digər ölkələr
    22:46

    "Qarabağ" qış fasiləsində "Neftçi" ilə yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    22:39

    Zelenski təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı Ukraynanın şərtlərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    22:31

    Ukrayna Prezidenti genişmiqyaslı kadr dəyişiklikləri barədə anons verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti