Главный тренер "Порту" Фариоли высказался о своем "уходе" в "Челси"

Главный тренер "Порту" Франческо Фариоли прокомментировал слухи о своем возможном переходе в лондонский "Челси".

Как передает Report, слова специалиста приводит в Х авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

"Я остаюсь в "Порту", это точно. В этом нет никаких сомнений - и никогда не было. Для меня уход в середине процесса никогда не был темой для обсуждения. Я полностью предан клубу", - говорится в сообщении.

Фариоли возглавил португальский клуб летом 2025 года. Контракт с 36-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2027 года.

После 16 сыгранных матчей в чемпионате Португалии "Порту" набрал 46 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая лиссабонский "Спортинг" на четыре очка.

"Челси" 1 января уволил главного тренера Энцо Мареску на фоне серии неудач команды в чемпионате Англии.