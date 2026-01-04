Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Главный тренер "Порту" Фариоли высказался о своем "уходе" в "Челси"

    Футбол
    • 04 января, 2026
    • 00:47
    Главный тренер Порту Фариоли высказался о своем уходе в Челси

    Главный тренер "Порту" Франческо Фариоли прокомментировал слухи о своем возможном переходе в лондонский "Челси".

    Как передает Report, слова специалиста приводит в Х авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

    "Я остаюсь в "Порту", это точно. В этом нет никаких сомнений - и никогда не было. Для меня уход в середине процесса никогда не был темой для обсуждения. Я полностью предан клубу", - говорится в сообщении.

    Фариоли возглавил португальский клуб летом 2025 года. Контракт с 36-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2027 года.

    После 16 сыгранных матчей в чемпионате Португалии "Порту" набрал 46 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая лиссабонский "Спортинг" на четыре очка.

    "Челси" 1 января уволил главного тренера Энцо Мареску на фоне серии неудач команды в чемпионате Англии.

    футбол "Порту" ФК "Челси" Фабрицио Романо

