"Porto"nun baş məşqçisi "Çelsi"yə mümkün transferi haqqında danışıb
Futbol
- 04 yanvar, 2026
- 02:45
"Portu"nun baş məşqçisi Françesko Farioli London "Çelsi"sinə mümkün transferi ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib.
"Report" xəbər verir ki, mütəxəssisin sözlərini nüfuzlu insayder Fabritsio Romano "X"də yazıb.
"Mən "Porto"da qalıram, bu dəqiqdir. Buna heç bir şübhəm yoxdur və olmayıb. Prosesin ortasında ayrılmaq mənim üçün heç vaxt müzakirə mövzusu olmayıb. Mən kluba tam sadiqəm", - paylaşımda deyilir.
Farioli 2025-ci ilin yayında Portuqaliya klubuna keçib və onun müqaviləsi 2027-ci il iyunun 30-na kimidir. Portuqaliya çempionatında keçirilən 16 oyundan sonra 46 xalı olan "Porto" Lissabon "Sportinq"ini 4 xal qabaqlayaraq turnir cədvəlinə başçılıq edir.
Son xəbərlər
02:45
"Porto"nun baş məşqçisi "Çelsi"yə mümkün transferi haqqında danışıbFutbol
02:15
Orban: Venesuelada baş verən hadisələr neftin bahalaşmasına səbəb ola bilərDigər ölkələr
01:41
Qətər Venesuela ətrafında vəziyyətin həllinə yardım etməyə hazırdırDigər ölkələr
01:08
Zelenski: Rusiya tərəfindən real kompromislər yalnız sərt təzyiq şəraitində mümkündürDigər ölkələr
00:39
Vitse-prezident: Maduro Venesuelanın yeganə qanuni lideridirDigər ölkələr
00:03
ABŞ Kuba hakimiyyətinə qarşı hərbi əməliyyatlar keçirməyəcəkDigər ölkələr
23:50
Çin 2025-ci ildə 92 kosmik buraxılış həyata keçiribDigər ölkələr
23:26
Pezeşkian Trampın İrandakı etirazçılara dəstəyini cəfəngiyyat adlandırıbRegion
23:22
Foto
Video