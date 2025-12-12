Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Орбан: ЕС "переходит Рубикон", отменяя принцип единогласия по активам РФ

    • 12 декабря, 2025
    • 13:35
    Орбан: ЕС переходит Рубикон, отменяя принцип единогласия по активам РФ

    Переходом через Рубикон, то есть точку невозврата по законности своих действий, назвал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запланированное на сегодня письменное голосование ЕС по замороженным российским активам.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в его посте в соцсети Х.

    По словам Орбана, вопрос замороженных российских активов до сих пор выносился на голосование каждые шесть месяцев и требовал единогласного решения всех стран-членов ЕС. "Сегодняшней процедурой Брюссель одним росчерком пера отменяет требование единогласного решения, что явно незаконно", - подчеркнул он.

    Венгерский премьер обвинил руководство ЕС в отходе от принципов верховенства закона и замене их "властью бюрократов". Он считает, что это делается для "продолжения войны в Украине, которую явно невозможно выиграть". "Венгрия протестует против этого решения и сделает все, что в ее силах, чтобы восстановить законный порядок", - заявил он.

    Накануне послы стран ЕС договорились наделить Еврокомиссию чрезвычайными полномочиями для активации статьи 122 Договора ЕС, позволяющей принимать решения квалифицированным большинством. Сегодня в 17:00 по местному времени в Брюсселе проголосуют за бессрочное замораживание активов РФ, хранящихся в Европе. Это откроет путь к их дальнейшему использованию в качестве основы для предоставления Украине репарационного кредита.

    Лента новостей