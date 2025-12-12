İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Tramp ABŞ-nin İrana yeni zərbə endirmə ehtimalını istisna etməyib

    • 12 dekabr, 2025
    • 06:03
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp, ölkə rəhbərliyinin Vaşinqtonla razılığa gəlməyəcəyi və raket proqramını davam etdirəcəyi təqdirdə, İrana yeni zərbə endirilməsi ehtimalını istisna etməyib.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp bu sözləri Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.

    Trampın sözlərinə görə, əgər ABŞ Silahlı Qüvvələri İranın Fordo, Natanz və İsfahandakı nüvə obyektlərinə zərbələr endirməsəydi, Yaxın Şərqdə nizamlanmaya nail olmaq mümkün olmazdı.

    "İran nüvə proqramını davam etdirməyə cəhd edə bilər. Onların bərpasına çox vaxt lazım gələcək, lakin əgər onlar bizimlə razılıq əldə etmədən onu bərpa etmək istəsələr, biz onu da məhv edəcəyik. Biz onların raketlərini çox tez məhv edə bilərik", - ABŞ Prezidenti qeyd edib.

    Noyabr ayının əvvəlində İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "Al Jazeera" telekanalına verdiyi müsahibədə bildirmişdi ki, ölkə rəhbərliyi uranı sülh məqsədilə zənginləşdirməyi davam etdirmək niyyətindədir və öz raket proqramının gələcəyini müzakirə etmək imkanını istisna edir. O vurğulayıb ki, "heç bir sağlam düşüncəli insan onun hərbi komponentindən imtina etməyə razı olmaz".

