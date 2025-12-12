Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Трамп допустил новый удар США по Ирану

    Другие страны
    • 12 декабря, 2025
    • 05:50
    Трамп допустил новый удар США по Ирану

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность нанесения нового удара по Ирану в случае, если руководство страны не пойдет на сделку с Вашингтоном и продолжит реализацию ракетной программы.

    Как передает Report, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    По версии Трампа, урегулирования на Ближнем Востоке не удалось бы достичь, если бы ВС США не нанесли удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

    "Иран может попробовать продолжить реализацию своей ядерной программы. У них уйдет много времени на восстановление, но если они хотят ее восстановления без заключения сделки с нами, мы уничтожим и ее. Мы можем очень быстро уничтожить их ракеты", - отметил президент США.

    В начале ноября министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что руководство страны намерено продолжать обогащение урана в мирных целях и исключает возможность обсуждения будущего своей ракетной программы. Он подчеркнул, что "ни один здравомыслящий человек не согласится отказаться от ее военного компонента".

