İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "Terraform Labs" kriptovalyuta startapının həmtəsisçisi ABŞ-də 15 il həbs cəzasına məhkum edilib

    Digər ölkələr
    • 12 dekabr, 2025
    • 05:48
    Terraform Labs kriptovalyuta startapının həmtəsisçisi ABŞ-də 15 il həbs cəzasına məhkum edilib

    Nyu-York ştatının Cənub Dairə Məhkəməsi "Terraform Labs" kriptovalyuta startapının həmtəsisçisi Do Kvonu fırıldaqçılıqda təqsirləndirərək 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" (AP) agentliyi məlumat yayıb.

    2018-ci ildə yaradılan "Terraform Labs" şirkəti "TerraUSD" və "Luna" tokenlərini hazırlamışdı. 2022-ci ilin yazında bu kriptovalyutaların çökməsi investorların 40 milyard dollardan çox zərərə uğramasına səbəb olub. ABŞ-də sahibkara vəsaitlərin yuyulması məqsədilə sövdələşmədə iştirak ittihamı daxil olmaqla, doqquz maddə üzrə ittiham irəli sürülmüşdü. 2025-ci ilin avqustunda Do Kvon iki maddə üzrə – fırıldaqçılıq məqsədilə sövdələşmə və elektron vasitələrlə fırıldaqçılıqda özünü təqsirli bilib.

    İrəli sürülən ittihamlar üzrə maksimal cəza 25 il həbs idi. Prokurorluq biznesmen üçün ən azı 12 il həbs tələb etmişdi, müdafiə tərəfi isə maksimum 5 il həbs cəzasında israr edirdi. Onlar bunu müştərinin hərislikdən deyil, "TerraUSD" tokenlərini inkişaf etdirmək istəyindən irəli gəldiyini əsaslandırırdılar. Hakim müdafiə tərəfinin mövqeyini "tamamilə əsassız" adlandıraraq Do Kvonun "epik miqyaslı fırıldaqçılıqda" iştirak etdiyini bildirib.

    Do Kvon 2023-cü ilin martında Monteneqroda saxlanılmışdı. Onun ekstradisiyasını eyni vaxtda ABŞ və Cənubi Koreya tələb etmişdi. 2024-cü ilin sonunda o, ABŞ-yə təhvil verildi.

    "TerraUSD" Do Kvon Həbs
    В США приговорили к 15 годам основателя криптовалютного стартапа Terraform Labs

    Son xəbərlər

    06:03

    Tramp ABŞ-nin İrana yeni zərbə endirmə ehtimalını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    05:48

    "Terraform Labs" kriptovalyuta startapının həmtəsisçisi ABŞ-də 15 il həbs cəzasına məhkum edilib

    Digər ölkələr
    05:23

    Dubayda sürücüsüz taksilərin sınaqlarına başlanılıb

    Digər ölkələr
    04:57

    Tailand Kralı Nümayəndələr Palatasını buraxıb

    Digər ölkələr
    04:29

    "Reuters": Avropa Komissiyası 150 milyard avro məbləğində ikinci hərbi investisiya proqramı hazırlayır

    Digər ölkələr
    03:58

    Tramp ABŞ-nin təhlükəsizlik təminatları ilə bağlı Ukraynaya kömək etməyə hazır olduğunu deyib

    Digər ölkələr
    03:50

    Rumıniyada cüzam xəstəliyi aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    03:43

    Tramp: ABŞ dekabrın 13-də Avropada Ukrayna ilə bağlı görüşdə iştirak edə bilər

    Digər ölkələr
    03:37

    Tramp: ABŞ Rusiya və Çinlə nüvəsizləşdirmə ilə bağlı danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti