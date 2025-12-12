Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В США приговорили к 15 годам основателя криптовалютного стартапа Terraform Labs

    Другие страны
    • 12 декабря, 2025
    • 05:19
    В США приговорили к 15 годам основателя криптовалютного стартапа Terraform Labs

    Суд южного округа штата Нью-Йорк приговорил к 15 годам лишения свободы обвиняемого в мошенничестве соучредителя криптовалютного стартапа Terraform Labs До Квона.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

    Компания Terraform Labs, разработавшая токены TerraUSD и Luna, была основана в 2018 году. Весной 2022 года падение этих криптовалют повлекло за собой убытки инвесторов, превышающие $40 млрд. В США предпринимателю предъявили обвинения по девяти пунктам, ему вменяли в том числе сговор с целью отмывания средств. В августе 2025 года До Квон признал свою вину по двум пунктам - сговор с целью совершения мошенничества, а также мошенничество с использованием электронных средств.

    Максимальное наказание по предъявленным обвинениям - 25 лет заключения. Прокуратура запрашивала для бизнесмена как минимум 12 лет заключения под стражей, адвокаты подсудимого настаивали на тюремном сроке длительностью максимум в 5 лет, объясняя это тем, что их клиентом двигала не жадность, а стремление продвинуть токены TerraUSD. Судья счел "совершенно необоснованной" позицию стороны защиты и заявил, что До Квон причастен к "мошенничеству эпического масштаба".

    До Квон был задержан в марте 2023 года в Черногории, его выдачи одновременно потребовали США и Южная Корея. В конце 2024 года его экстрадировали в США.

    Дональд Трамп США стартап Terraform Labs До Квон
    Elvis

    Последние новости

    05:19

    В США приговорили к 15 годам основателя криптовалютного стартапа Terraform Labs

    Другие страны
    04:56

    В Дубае начали ездить беспилотные такси в тестовом режиме

    Другие
    04:38

    Король Таиланда распустил Палату представителей

    Другие страны
    04:17
    Фото

    В Париже отметили 120-летие со дня рождения видной азербайджанской писательницы Банин

    Kультурная политика
    03:59

    Reuters: ЕК готовит вторую программу военных инвестиций ЕС на €150 млрд евро

    Другие страны
    03:55

    Трамп заявил о готовности США помочь с гарантиями безопасности для Украины

    Другие страны
    03:40

    Трамп: США могут принять участие во встрече по Украине в Европе 13 декабря

    Другие страны
    03:29

    Трамп: США ведут переговоры с Россией и Китаем по вопросам денуклеаризации

    Другие страны
    03:10

    В Румынии выявили случай проказы

    Другие страны
    Лента новостей