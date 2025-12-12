В Париже отметили 120-летие со дня рождения видной азербайджанской писательницы Банин

В столице Франции - Париже состоялось мероприятие, посвященное 120-летию со дня рождения видного представителя азербайджанской эмиграционной литературы Уммюльбану Асадуллаевой (Банин).

Как сообщает местное бюро Report, в мероприятии приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, профессор Нового Сорбоннского университета Александр Строев, правнук выдающегося представителя мировой литературы Льва Толстого Максим Мардухаев, французские учёные, журналисты, бизнесмены и представители общественности.

В своём выступлении посол Лейла Абдуллаева подробно рассказала о жизни Банин в эмиграции, её сложном и плодотворном творческом пути во французской литературной среде, а также о её роли в укреплении позиции азербайджанских женщин в истории литературы.

Учёные-исследователи, выступившие на мероприятии, отметили особое положение, которое Банин занимала среди французской элиты, и глубокое уважение, которым она пользовалась в интеллектуальных кругах.

В рамках мероприятия был показан документальный фильм, снятый под авторством Хусейна Джавадзаде и посвящённый жизни и творчеству писательницы.

Также была организована специальная выставка, где были представлены личные вещи и фотографии, принадлежавшие Банин.