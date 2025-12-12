Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Париже отметили 120-летие со дня рождения видной азербайджанской писательницы Банин

    Kультурная политика
    • 12 декабря, 2025
    • 04:17
    В Париже отметили 120-летие со дня рождения видной азербайджанской писательницы Банин

    В столице Франции - Париже состоялось мероприятие, посвященное 120-летию со дня рождения видного представителя азербайджанской эмиграционной литературы Уммюльбану Асадуллаевой (Банин).

    Как сообщает местное бюро Report, в мероприятии приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, профессор Нового Сорбоннского университета Александр Строев, правнук выдающегося представителя мировой литературы Льва Толстого Максим Мардухаев, французские учёные, журналисты, бизнесмены и представители общественности.

    В своём выступлении посол Лейла Абдуллаева подробно рассказала о жизни Банин в эмиграции, её сложном и плодотворном творческом пути во французской литературной среде, а также о её роли в укреплении позиции азербайджанских женщин в истории литературы.

    Учёные-исследователи, выступившие на мероприятии, отметили особое положение, которое Банин занимала среди французской элиты, и глубокое уважение, которым она пользовалась в интеллектуальных кругах.

    В рамках мероприятия был показан документальный фильм, снятый под авторством Хусейна Джавадзаде и посвящённый жизни и творчеству писательницы.

    Также была организована специальная выставка, где были представлены личные вещи и фотографии, принадлежавшие Банин.

    Париж Писательница Банин
    Фото
    Parisdə Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi Baninin 120 illiyi qeyd olunub
    Elvis

    Последние новости

    04:56

    В Дубае начали ездить беспилотные такси в тестовом режиме

    Другие
    04:38

    Король Таиланда распустил Палату представителей

    Другие страны
    04:17
    Фото

    В Париже отметили 120-летие со дня рождения видной азербайджанской писательницы Банин

    Kультурная политика
    03:59

    Reuters: ЕК готовит вторую программу военных инвестиций ЕС на €150 млрд евро

    Другие страны
    03:55

    Трамп заявил о готовности США помочь с гарантиями безопасности для Украины

    Другие страны
    03:40

    Трамп: США могут принять участие во встрече по Украине в Европе 13 декабря

    Другие страны
    03:29

    Трамп: США ведут переговоры с Россией и Китаем по вопросам денуклеаризации

    Другие страны
    03:10

    В Румынии выявили случай проказы

    Другие страны
    02:56

    Нижняя палата Конгресса отклонила попытку импичмента Трампа

    Другие страны
    Лента новостей