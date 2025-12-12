Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    12 декабря, 2025
    • 05:48
    Минфин США: Золотой купол будет лишен смысла, если ИИ КНР сможет обойти его

    Система американской противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" не будет иметь смысла, если Китай сможет обойти ее за счет превосходства в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ).

    Как передает Report, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    "Это [ИИ] крупнейшая технологическая инновация в истории нашей страны. Это станет главным источником экономического роста [и затронет] все, что мы делаем в оборонной сфере. Нет смысла в "Золотом куполе", если ИИ Китая сможет обойти его", - сказал Бессент после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о централизованном регулировании сферы искусственного интеллекта.

    "Я считаю, что в этой области может быть только один победитель, и им, вероятно, будут либо США, либо Китай", - сказал Трамп.

    Присутствовавший на церемонии подписания инвестор Дэвид Сакс, отвечающий за политику Вашингтона в сфере искусственного интеллекта, объяснил, что в стране появится "единый федеральный стандарт" для регулирования ИИ-технологий. В отсутствие единой системы различные штаты вынуждены принимать собственные законы в области искусственного интеллекта, причем многие из них серьезно отличаются друг от друга, объяснил он. "50 штатов движутся в 50 разных направлениях, в этом нет никакого смысла", - убежден Сакс.

    ABŞ maliyyə naziri: Çinin süni intellekti "Qızıl günbəz"i keçsə, o mənasını itirəcək
